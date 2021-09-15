Россию поглотит холодная «погодная яма»
Европейскую часть России в ближайшее время ждёт дальнейшее похолодание, предупредил метеоролог, глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Причиной тому станет антициклон, который сформировался над Шпицбергеном, и набирает сейчас силы.
Нынешний холодный ультраполярный процесс, как правило, наблюдается во второй половине зимы, пояснил URA.RU специалист. По его словам, в дальнейшем, «холодная погодная яма» будет только углубляться.
Так, на Урале в ближайшие выходные дневная температура воздуха составит + 6… + 9°C. Возможны также заморозки в ночные часы. Главное отличие атмосферного процесса заключается в том, что он несет холод и в европейскую часть.
На потепление можно рассчитывать не раньше середины будущей недели, тогда температура начнет возвращаться к климатической норме. По предварительным прикидкам синоптиков, бабье лето ожидается в столичном регионе в последние пять дней сентября. Воздух может прогреваться днём до +18°C.
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