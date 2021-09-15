Россию поглотит холодная «погодная яма»

Европейскую часть России в ближайшее время ждёт дальнейшее похолодание, предупредил метеоролог, глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Причиной тому станет антициклон, который сформировался над Шпицбергеном, и набирает сейчас силы.

Нынешний холодный ультраполярный процесс, как правило, наблюдается во второй половине зимы, пояснил URA.RU специалист. По его словам, в дальнейшем, «холодная погодная яма» будет только углубляться.

«Будет обязательно!» Москвичам рассказали, когда ждать «бабье лето»

Так, на Урале в ближайшие выходные дневная температура воздуха составит + 6… + 9°C. Возможны также заморозки в ночные часы. Главное отличие атмосферного процесса заключается в том, что он несет холод и в европейскую часть.

На потепление можно рассчитывать не раньше середины будущей недели, тогда температура начнет возвращаться к климатической норме. По предварительным прикидкам синоптиков, бабье лето ожидается в столичном регионе в последние пять дней сентября. Воздух может прогреваться днём до +18°C.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: www.flickr.com
ТЕГИ:ЦиклонПохолоданиеПогода
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры