Россию поглотит холодная «погодная яма»

Европейскую часть России в ближайшее время ждёт дальнейшее похолодание, предупредил метеоролог, глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Причиной тому станет антициклон, который сформировался над Шпицбергеном, и набирает сейчас силы.

Нынешний холодный ультраполярный процесс, как правило, наблюдается во второй половине зимы, пояснил URA.RU специалист. По его словам, в дальнейшем, «холодная погодная яма» будет только углубляться.