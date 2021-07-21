Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Чили

Использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» одобрили в Чили. Разрешение на экстренное применение препарата выдал Институт общественного здоровья страны.

«Экстренное использование "Спутника V" одобрено пятью голосами за, двое воздержались, один проголосовал против», — сообщается на странице ведомства в Twitter.

Кроме того, глава Института Эриберто Гарсия подчеркнул, что российская вакцина безопасна, а её эффективность составляет 91,6% после второй дозы.

«Относительно побочных эффектов, о которых сообщалось, главным образом в Мексике и Аргентине, сообщений, вызывающих озабоченность, не поступало», — сообщил Гарсия.

Как отмечается в официальном Twitter-аккаунте «Спутника V», Чили стала 69-ой зарегистрировавшей вакцину страной.

