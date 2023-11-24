Российскую компьютерную игру «Смута» выпустят в марте 2024 года
Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что российская компьютерная игра «Смута» должна выйти в марте 2024 года, сообщает ТАСС.
Проект студии Cyberia Limited рассказывает о периоде Смутного времени в России. В качестве основы для игры взяли роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».
По сюжету игры, которая получила поддержку Института развития интернета, возлюбленная князя Милославского стала жертвой политических потрясений Смутного времени. Главный герой, то есть князь, должен вернуть свою возлюбленную.
Выступая на «Российской креативной неделе — Сибирь» Новиков отметил, что разработчики игры рассчитывают на её выход и на глобальных рынках.
«Для Института развития интернета - это первый опыт большого финансирования, я не буду суммы называть, но это серьёзный объем средств. Нам очень важно, чтобы этот проект стал успешным», - подчеркнул он.
Ранее российская команда Team Spirit, в которую также входят украинские киберспортсмены, второй раз в истории одержала победу на чемпионате мира The International 2023 по Dota 2, сообщает RT.
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