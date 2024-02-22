Экс-ведущего НТВ Евгения Киселева включили в список экстремистов и террористов

В июле 2022 он также был объявлен в розыск по уголовной статье, а в апреле 2022 года - признан иноагентом, напоминает RT. По данным Минюста РФ, журналист ведет политическую деятельность, получая финансирование от Украины.

Евгений Киселев — российский и украинский журналист, карьеру на ТВ он начал в 1984 году. С 1993 по 2001 годы ведущий работал на телеканале НТВ, в 2000-2001 годах был гендиректором канала. Позже Киселев работал в других СМИ, с 2008 года начал сотрудничать с украинскими телеканалами.

