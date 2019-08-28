Привычное разгильдяйство. Союз потребителей об исчезновении импортной «органики»

Зарубежная органическая продукция может исчезнуть из магазинов в будущем году из-за вступления в силу закона «Об органической продукции». Об этом предупреждает исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» Алексей Поповичев в письме министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, сообщает «Коммерсант». Сегодня импортная органическая продукция имеет международные сертификаты. С 1 января она станет нелегитимной из-за отсутствия российских сертификатов, и должна быть отозвана из оборота, что приведет к миллиардным убыткам. При этом отечественный сертификат выдаёт единственный уполномоченный орган, а положения, которые регулируют процедуру, до пор не приняты. В связи с этим ассоциация просит главу Минсельхоза организовать совещание для поиска решений.

Проблема заключается в порочной законодательной практике, сложившейся в нашей стране, заявил НСН, комментируя ситуацию, председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ.

«Я думаю, что это более общая история, не только про органические продукты. К сожалению, бывает, принимаются законы со сроком вступления в силу через 1,5 – 2 года, даже больше, но в течение всего этого времени ничего не происходит. Только, когда уже подходит момент, выясняется, что ничего не готово, нет инфраструктуры обеспечительной. В итоге, надо либо откладывать, как это чаще всего и бывает, либо закон всё-таки вступает в силу и начинается коллапс. Надзорные органы, исполняя свои обязанности, дают предписания о запретах, а страдает потребитель. Мы убеждены, что нельзя одобрять законы, пока не представлены законодателю, хотя бы, проекты подзаконных актов, без принятия которых эти законы не могут исполняться. Во-вторых, должна быть представлена дорожная карта развития необходимой инфраструктуры. Без этого всё повисает. Правительство вносит проект, Дума принимает, а ничего не происходит, потому что ничего не подготовлено. Даже, когда правильные, в принципе, нормы принимаются, как, например, история с ЕГАИС - автоматизированной системой контроля над производством и оборотом спиртного. Она помогла спасти много жизней, но, когда запускалась, ничего не было готово, вопреки заверениям правительства. В итоге был коллапс на алкогольном рынке, который уже расшивали вручную. Это можно назвать привычным российским разгильдяйством – отчитаться об исполнении поручения при абсолютной неготовности. Нельзя принимать законы, если они вредят тем целям, ради которых задуманы. Это дискредитирует законодательство», - отметил собеседник НСН.

По словам председателя Союза потребителей России, важно извлечь урок, и с умом подойти к разрешению ситуации с законом «Об органической продукции».