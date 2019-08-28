Привычное разгильдяйство. Союз потребителей об исчезновении импортной «органики»
Пётр Шелищ прокомментировал НСН беспокойство производителей по поводу закона «Об органической продукции».
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть из магазинов в будущем году из-за вступления в силу закона «Об органической продукции». Об этом предупреждает исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» Алексей Поповичев в письме министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, сообщает «Коммерсант». Сегодня импортная органическая продукция имеет международные сертификаты. С 1 января она станет нелегитимной из-за отсутствия российских сертификатов, и должна быть отозвана из оборота, что приведет к миллиардным убыткам. При этом отечественный сертификат выдаёт единственный уполномоченный орган, а положения, которые регулируют процедуру, до пор не приняты. В связи с этим ассоциация просит главу Минсельхоза организовать совещание для поиска решений.
Проблема заключается в порочной законодательной практике, сложившейся в нашей стране, заявил НСН, комментируя ситуацию, председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ.
«Я думаю, что это более общая история, не только про органические продукты. К сожалению, бывает, принимаются законы со сроком вступления в силу через 1,5 – 2 года, даже больше, но в течение всего этого времени ничего не происходит. Только, когда уже подходит момент, выясняется, что ничего не готово, нет инфраструктуры обеспечительной. В итоге, надо либо откладывать, как это чаще всего и бывает, либо закон всё-таки вступает в силу и начинается коллапс. Надзорные органы, исполняя свои обязанности, дают предписания о запретах, а страдает потребитель. Мы убеждены, что нельзя одобрять законы, пока не представлены законодателю, хотя бы, проекты подзаконных актов, без принятия которых эти законы не могут исполняться. Во-вторых, должна быть представлена дорожная карта развития необходимой инфраструктуры. Без этого всё повисает. Правительство вносит проект, Дума принимает, а ничего не происходит, потому что ничего не подготовлено. Даже, когда правильные, в принципе, нормы принимаются, как, например, история с ЕГАИС - автоматизированной системой контроля над производством и оборотом спиртного. Она помогла спасти много жизней, но, когда запускалась, ничего не было готово, вопреки заверениям правительства. В итоге был коллапс на алкогольном рынке, который уже расшивали вручную. Это можно назвать привычным российским разгильдяйством – отчитаться об исполнении поручения при абсолютной неготовности. Нельзя принимать законы, если они вредят тем целям, ради которых задуманы. Это дискредитирует законодательство», - отметил собеседник НСН.
По словам председателя Союза потребителей России, важно извлечь урок, и с умом подойти к разрешению ситуации с законом «Об органической продукции».
«Если на этот раз просто отсрочат, пройдёт ещё полгода или год и опять в момент вступления в силу ничего не будет.
Между тем, за оставшиеся 4 месяца можно проанализировать ситуацию, понять, что надо сделать, чтобы, если будет принято решение отложить, то после этого всё будет нормально, появится достаточное количество центров сертификационных. Пусть даже будет один, но мощность его позволит всем импортёрам - поставщикам выполнить требование закона. Недавно мы встречались с Мироненко – главой Национального органического союза, и он признался, что ситуация абсолютно неблагополучная в плане возможности реализации закона. У потребителя должен быть выбор, если он хочет переплачивать за органические продукты, как во всём мире. Однако, будет ли он уверен, что под названием «органические» ему действительно предлагают такие продукты. Тут много неразберихи. Недавно Минсельхоз вбросил в публичное пространство новый законопроект – уже не об органических, а об экологически чистых продуктах. Я читал и не понимал, что же они делают. Ведь, только что, с огромным трудом приняли закон об органике. Казалось бы, надо концентрировать силы на его запуске. Они вдруг почувствовали, что органические продукты – слишком высокая планка, что она многих не устраивает. Решили, что между органикой и обычными продуктами надо сделать ещё какую-то прокладу, чтобы и потребитель считал, что может купить продукт получше, и производитель, не дотягивающий до планки «органический», мог тоже получить некоторое преимущество над обычным продуктом. Всё это хаотично – они продвигают фронт, не заботясь о тылах, который в результате рискует провалиться, попасть в «котёл» так и не заработав», - подчеркнул эксперт.
Ожидается, что разработанный Минсельхозом РФ законопроект об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии вступит в силу 1 января 2021 года. По задумке министерства, документ должен обеспечить создание российских защищенных брендов, понятных, доступных и безопасных для потребителей. Производителей «зелёных» продуктов внесут в единый государственный реестр. Они получат право размещать на упаковке маркировку единого образца, которая позволит отслеживать товар на всех этапах производства.
В законопроекте разделены понятия «органическая» и «экологически чистая» продукция. В отличие от органики, производство эко-продуктов допускает использование ограниченной группы безопасных для человека и окружающей среды удобрений и других агрохимикатов, средств защиты растений, кормов, кормовых и пищевых добавок.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Новосибирске из-под завалов извлекли тело третьего погибшего
- «Восстановление справедливости»: В Совфеде прокомментировали освобождение Вышинского
- Дату обмена заключенными между Россией и Украиной перенесли
- Кирилл Вышинский освобождён из-под стражи
- Названа возможная причина обрушения здания в Новосибирске