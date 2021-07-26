Российское посольство назвало политизированным нежелание Франции признать «Спутник V»

Россия опровергает причастность к движению «антипрививочников» в соцсетях и считает политизированным нежелание Франции признавать вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства РФ в Париже в Facebook.

Ранее лидер политической группы правящей партии «Республика на марше» в Национальном собрании Кристоф Кастанер подтвердил, что Россия или другие государства могут влиять на группы «антипрививочников» в Facebook.

В посольстве отметили, что восприняли заявление Кастанера «с удивлением и возмущением».

«Хотели бы подчеркнуть, что мы принципиально выступаем за максимальный охват населения планеты прививками от коронавируса», — сообщили в диппредставительстве.

Кроме того, в посольстве добавили, что РФ не приемлет «политизированное нежелание Франции признавать одну из самых эффективных вакцин, "Спутник V", которая уже одобрена в 67 странах».

