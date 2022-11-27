Российским туристам посоветовали купить валюту до 5 декабря

По его словам, с 5 декабря вступит в силу новое ограничение Европейского союза в отношении российской нефтяной отрасли. Речь идет о «потолке цен» на сырье. Это может отразиться на курсе рубля.

По словам эксперта, доллар может показать рост против рубля. Российским туристам имеет смысл запастись иностранной валютой заранее.

Объем валютных сбережений россиян по состоянию на 1 ноября обновил минимум 2012 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.

