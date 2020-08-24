Российским туристам грозит крупный штраф за несданный тест на коронавирус

Туристам из России могут выписать штраф в случае непредоставления данных тестирования на коронавирус на портале Государственных слуг по возвращении на родину. Это подтвердили в Роспотребнадзоре, передаёт «Интерфакс». В надзорном ведомстве подчеркнули, что все побывавшие за границей граждане РФ обязаны в течение трёх суток сдать анализ на основе полимеразной цепной реакции.

Сведения направляются в отдел Роспотребнадзора того региона, куда должен прибыть турист. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Анализы сдают также дети, скан с результатами родители должны прикрепить в анкете на Госуслугах.

При этом, в Роспотребнадзоре утверждают, что не в курсе обходов туристов сотрудниками полиции. Ранее в СМИ появилась информация, что россиян, которые отдохнули в Турции после открытия авиасообщения, посещают сотрудники МВД, чтобы удостовериться в выполнении санитарно-эпидемиологических правил.

