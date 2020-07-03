Российским геям предложили объединяться в сексуальные колхозы

В ходе пресс-конференции в Национальной службе новостей, посвященной итогам голосования по Конституции, был поднят вопрос о закреплении в основном законе страны тезиса о том, что семья в России – это союз мужчины и женщины.

Политолог Сергей Марков в ходе пресс-конференции заявил, что эта норма не ущемляет права секс-меньшинств. По его словам, тем самым государство поддерживает только те союзы, которые созданы для рождения детей.

«Если союзы созданы для ваших сексуальных развлечений – государство здесь ни при чем. Вы можете хоть колхоз сделать сексуальный, но приходить за пособием к государству в данном случае не надо», - сказал он.