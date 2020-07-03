Российским геям предложили объединяться в сексуальные колхозы
Политолог Сергей Марков потребовал от секс-меньшинств не требовать матпомощи у государства
В ходе пресс-конференции в Национальной службе новостей, посвященной итогам голосования по Конституции, был поднят вопрос о закреплении в основном законе страны тезиса о том, что семья в России – это союз мужчины и женщины.
Политолог Сергей Марков в ходе пресс-конференции заявил, что эта норма не ущемляет права секс-меньшинств. По его словам, тем самым государство поддерживает только те союзы, которые созданы для рождения детей.
«Если союзы созданы для ваших сексуальных развлечений – государство здесь ни при чем. Вы можете хоть колхоз сделать сексуальный, но приходить за пособием к государству в данном случае не надо», - сказал он.
Также политолог отметил, что сложившаяся в России модель сосуществования гетересексуального большинства и гомосексуального меньшинства может быть экспортирована в другие страны в качестве идеального примера.
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