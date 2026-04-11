В Армении разработают аналог игры GTA

Действие проекта развернётся исключительно в Ереване: игроки смогут свободно исследовать практически точную виртуальную копию города, общаться с неигровыми персонажами и влиять на ход сюжета.



Главного героя по имени Артур, который пытается перевернуть страницу непростой главы своей жизни, озвучит и «воплотит» рэпер Мишо. Продюсером игры выступит Рафаэль Тадевосян. Релиз намечен на декабрь 2026 года.



В ближайшее время разработчики планируют представить первый официальный тизер проекта — конкретная дата пока не объявлена.



К слову, релиз GTA 6 запланирован чуть раньше — на 19 ноября 2026 года. Это произойдёт почти через 13 лет после выхода предыдущей, пятой части. Студия дважды переносила дату релиза, стремясь добиться нужного уровня качества игры.

Ранее руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов рассказал НСН, что сейчас в России на разработку достойной компьютерной игры требуется два миллиарда рублей, не все проекты имеют такой бюджет.

