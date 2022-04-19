Российским дизайнерам предложили занять освободившиеся помещения в ТЦ Санкт-Петербурга

Российские дизайнеры могут занять освободившиеся помещения в торговых центрах Санкт-Петербурга. Об этом рассказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

По его словам, их коллекции в скором времени смогут заменить иностранные бренды, ушедшие из России. Такую продукцию предлагается выпускать под единым брендом «Сделано в Санкт-Петербурге».