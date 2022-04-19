Российским дизайнерам предложили занять освободившиеся помещения в ТЦ Санкт-Петербурга

Российские дизайнеры могут занять освободившиеся помещения в торговых центрах Санкт-Петербурга. Об этом рассказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

По его словам, их коллекции в скором времени смогут заменить иностранные бренды, ушедшие из России. Такую продукцию предлагается выпускать под единым брендом «Сделано в Санкт-Петербурге».

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Соловейчик считает северную столицу «колыбелью легкой промышленности».

Ранее президент и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что на то, чтобы другие компании заняли освободившиеся иностранными фирмами помещения в ТЦ уйдет от нескольких месяцев до полугода.

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