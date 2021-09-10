Российский журналист бросил кепку в соведущего из-за спора о футболе
Спортивный журналист и комментатор Александр Шмурнов кинул кепку в своего коллегу и соведущего программы «Андронов vs Шмурнов» на YouTube Алексея Андронова из-за спора о футболе. Инцидент произошел на записи программы. Ролик публикует YouTube-канал «Рейтинг Букмекеров».
Скандал произошел при обсуждении регламента проведения чемпионата России по футболу. Андронов предложил вернуться к системе «весна – осень», «как в Швеции», чем сильно разозлил Шмурнова. Он отстегнул петличный микрофон, бросил кепку в своего товарища и заявил, что это «его последняя передача».
Сами комментаторы в соцсетях пока никак не прокомментировали этот инцидент.
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