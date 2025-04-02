Российский турпоток в Таиланд в первом квартале 2025 года вырос на 15,9%
В Таиланд с января по март приехали более 722 тысяч россиян, что стало новым туристическим рекордом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Март 2025 года продемонстрировал прирост в годовом выражении на 14,8%.
Общий турпоток в Таиланд из всех стран с начала года достиг отметки в 3 577 140 туристов, превысив прошлогодние значения на 17,2%.
Объемы турпотока в 2025 году позволяют России по-прежнему удерживать лидерство среди не-азиатских стран и пятое место в общем топе стран – ключевых поставщиков туристов в Таиланд.
При этом все чаще СМИ сообщают о ЧП в Таиланде с участием российских туристов. Накануне в Пхукете погиб молодой россиянин, который не справился с управлением скутером Honda Forza 350, сообщил Channel 7. Также сообщается, что прогулочный катер с российскими туристами загорелся на юге Таиланда. Инцидент произошел неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет. А 28 марта землетрясение затронуло столицу Таиланда Бангкок.
Для поездок в Таиланд лучше брать расширенную страховку, так как медицина в стране платная, а счет за обслуживание в случае ЧП может достигать десятки тысяч долларов, заявил в эфире НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский турпоток в Таиланд в первом квартале 2025 года вырос на 15,9%
- Арнольд Шварценеггер впервые стал миллиардером
- Генсек НАТО приветствовал усилия Трампа по разрешению конфликта на Украине
- Израильская авиакомпания El Al объявила о возобновлении полетов в Москву
- Генсек НАТО потребовал от членов блока противостоять России в Арктике
- Продажи общих полисов ОСАГО для РФ и Белоруссии стартуют с 23 апреля
- Отечественные сериалы у россиянок оказались в 2,5 раза популярнее турецких
- Пассажирский поезд сошел с рельсов в Чехии
- Адвокат раскрыл цель признания блогером Шабутдиновым вины в мошенничестве
- Нетребко спустя шесть лет вернется в Королевскую оперу в Лондоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru