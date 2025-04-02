Российский турпоток в Таиланд в первом квартале 2025 года вырос на 15,9%

В Таиланд с января по март приехали более 722 тысяч россиян, что стало новым туристическим рекордом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Март 2025 года продемонстрировал прирост в годовом выражении на 14,8%.

Общий турпоток в Таиланд из всех стран с начала года достиг отметки в 3 577 140 туристов, превысив прошлогодние значения на 17,2%.