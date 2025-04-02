Российский турпоток в Таиланд в первом квартале 2025 года вырос на 15,9%

В Таиланд с января по март приехали более 722 тысяч россиян, что стало новым туристическим рекордом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Март 2025 года продемонстрировал прирост в годовом выражении на 14,8%.

Общий турпоток в Таиланд из всех стран с начала года достиг отметки в 3 577 140 туристов, превысив прошлогодние значения на 17,2%.

Туроператоры в ближайшее время возобновят экскурсии с курортов в Бангкок

Объемы турпотока в 2025 году позволяют России по-прежнему удерживать лидерство среди не-азиатских стран и пятое место в общем топе стран – ключевых поставщиков туристов в Таиланд.

При этом все чаще СМИ сообщают о ЧП в Таиланде с участием российских туристов. Накануне в Пхукете погиб молодой россиянин, который не справился с управлением скутером Honda Forza 350, сообщил Channel 7. Также сообщается, что прогулочный катер с российскими туристами загорелся на юге Таиланда. Инцидент произошел неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет. А 28 марта землетрясение затронуло столицу Таиланда Бангкок.

Для поездок в Таиланд лучше брать расширенную страховку, так как медицина в стране платная, а счет за обслуживание в случае ЧП может достигать десятки тысяч долларов, заявил в эфире НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

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ФОТО: ТАСС / EPA / NARONG SANGNAK
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