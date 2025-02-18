Российский турпоток на экзотические острова Индийского океана вырос на 5,5%

Согласно официальной туристической статистике Шри-Ланки, в январе 2025 года на этот остров россияне совершили 34 096 поездок. Россия оказалась второй в списке ключевых ТОП-5 въездных рынков Шри-Ланки после Индии (43 375 поездок).

По данным иммиграционной службы Мальдивских островов, российский турпоток в январе 2025 года составил 21 835 поездок. Так, число посетивших Мальдивские острова россиян в минувшем году на 7,7% превышает показатели 2023 года.

Египет, Таиланд и даже ОАЭ не могут заменить российским туристам «лакшери» отдых на Мальдивах, поэтому турпоток в 2025 году вырастет еще на 15%, заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН».

