Российский турпоток на экзотические острова Индийского океана вырос на 5,5%
Российский турпоток на экзотические острова Индийского океана вырос на 5,5%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Наибольший прирост турпотока из России в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года продемонстрировали Шри-Ланка и Мальдивы, рассказали туроператоры.
Согласно официальной туристической статистике Шри-Ланки, в январе 2025 года на этот остров россияне совершили 34 096 поездок. Россия оказалась второй в списке ключевых ТОП-5 въездных рынков Шри-Ланки после Индии (43 375 поездок).
По данным иммиграционной службы Мальдивских островов, российский турпоток в январе 2025 года составил 21 835 поездок. Так, число посетивших Мальдивские острова россиян в минувшем году на 7,7% превышает показатели 2023 года.
Египет, Таиланд и даже ОАЭ не могут заменить российским туристам «лакшери» отдых на Мальдивах, поэтому турпоток в 2025 году вырастет еще на 15%, заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru