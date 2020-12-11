Российский туроператор заявил о банкротстве из-за COVID-19

Туроператор «Русь-тур» из-за пандемии коронавируса заявил о полном прекращении своей деятельности. Компания специализировалась на организации поездок в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

В ведомстве отметили, что заявление о прекращении деятельности «Русь-тур» направил 7 декабря. Исключение из реестра позволит запустить механизм возмещения клиентам реального ущерба через страховую компанию туроператора «Согласие».

Ростуризм готовит обращения в страховую компанию «Турпомощь», которая должна будет возместить ущерб из фонда персональной ответственности «Русь-тура», если денежных средств «Согласия» не хватит.

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Финансовая ответственность исключенного из реестра туроператора перед клиентами застрахована в «Согласии» на 50 миллионов рублей.



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ФОТО: РИА Новости / Мустафа Далпальта
ТЕГИ:КоронавирусТуризмРостуризм
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