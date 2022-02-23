Российский телеканал показал QR-код с нецензурной надписью

QR-код с зашифрованным посланием «Ты п…р» показали в выпуске «Вестей» рязанской ГТРК, сообщает Telegram-канал «Рязанский комментатор».

В России резко увеличилось число предложений о покупке поддельного QR-кода

Это произошло 21 февраля в 21:00. Телевизионный сюжет был посвящен ситуации с коронавирусом.

Электронный код появился на картинке во время анонса. Слово, оскорбляющее гомосексуалов, позволяет увидеть одна из программ расшифровки на сотовом телефоне.

Директор телекомпании, депутат рязанской областной думы Виктор Дрейлих отказался от комментариев, сообщает RZN.info.

QR-код - это двухмерный штрихкод, предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне.

При помощи электронного кода можно закодировать любую информацию: текст, номер телефона, ссылку на сайт или визитную карточку.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ТелеканалыQR-код
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры