Российский суд заочно приговорил иноагента Мунтяна к восьми годам колонии

Столичный Хорошевский суд заочно приговорил к восьми годам колонии мультипликатора Павла Мунтяна (признан иноагентом), сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру города Москвы.

Журналиста Колезева заочно осудили на 7,5 года за фейки об армии

Мунтяна признали виновным в распространении фейковой информации о российской армии. Его осудили по статье «Публичное распространение ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической ненависти».

Ранее гособвинение запросило для Мунтяна 8,5 года колонии.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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