Российский суд заочно приговорил иноагента Мунтяна к восьми годам колонии
6 сентября 202416:59
Столичный Хорошевский суд заочно приговорил к восьми годам колонии мультипликатора Павла Мунтяна (признан иноагентом), сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру города Москвы.
Мунтяна признали виновным в распространении фейковой информации о российской армии. Его осудили по статье «Публичное распространение ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической ненависти».
Ранее гособвинение запросило для Мунтяна 8,5 года колонии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru