Российский посол выразил протест дипслужбе Ватикана после слов папы Римского о спецоперации
Посол России в Ватикане Александр Авдеев выразил решительный протест в связи с высказываниями папы Римского Франциска о якобы имевших место «жестокостях» со стороны участников специальной военной операции на Украине. Об этом дипломат сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее предстоятель католической церкви заявил, что солдаты, воспитанные вне русской традиции — например, буряты и чеченцы — якобы проявляют «наибольшую жестокость» в ходе боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Авдеев отметил, что посетил руководство дипломатической службы Ватикана накануне вечером.
«Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа», - подчеркнул посол.
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