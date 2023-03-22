Российский оператор связи построил выделенную сеть LTE в Забайкалье
На территории Удоканского месторождения меди в Забайкалье «МегаФон» построил выделенную сеть LTE. Проект выполнен на базе пакетного ядра, разработанного российским НТЦ «Протей». Он реализован с целью автоматизации производственных процессов и для обеспечения устойчивой связи.
Выделенная сеть LTE полностью покрывает производственную территорию предприятия. Оператор установил шесть базовых станций, поддерживающих 4G, и обеспечил резервные каналы связи, а также использовал indoor-решения и другие технологии для высокоскоростной передачи данных.
Рост популярности Private LTE объясняется безопасными и надежными условиями для сбора, передачи и обработки больших данных телеметрии, ее высокой устойчивостью к помехам и соответствием современным требованиям безопасности.
По словам директора по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Натальи Талдыкиной, это первый подобный проект в Забайкалье. Отечественное оборудование дает возможность максимально оперативно вносить необходимые изменения с учётом возникающих потребностей производства.
Гендиректор компании «Удоканская медь» Алексей Ящук добавил, что благодаря новой системе можно будет эффективно проводить термометрический контроль грунтов, отслеживать состояние вечной мерзлоты и наблюдать за техническими параметрами энергосистем.
В дальнейшем планируется обрабатывать данные с 3000 устройств, находящихся на обширной территории Удоканского месторождения. Современные цифровые решения позволяют автоматизировать систему управления горнотранспортного комплекса, контроль производительности машин и оборудования, расходования материалов и горючего. Новшество даст возможность сделать труд работников месторождения более безопасным. Это касается, например, буровзрывных работ.
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