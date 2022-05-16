Российский магазин приложений NashStore запустят 16 мая

Российский магазин приложений NashStore запустят 16 мая
Российский магазин приложений на Android NashStore станет доступен пользователям для скачивания сегодня в 12:30. Об этом сообщается в Telegram-канале NashStore.
Отмечается, что для использования магазина приложений нужно будет создать аккаунт. Его можно будет завести как в приложении, так и на сайте store.nashstore.ru.
Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в российском магазине приложений NashStore будут все те же приложения, что и в Google Play, кроме «санкционно зависимых».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+0 / сут.
Умерли
378 тыс.+-1 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+0 / сут.
- Экс-депутату Госдумы дали 2,5 года колонии за нападение на полицейских
- В «Яндексе» опровергли переезд штаб-квартиры компании в Израиль
- Турция усложнила процедуру получения ВНЖ
- Китай призвал страны G7 прекратить вводить незаконные санкции
- В России представили газировки CoolCola, Fancy и Street
- Мэр Ярославля ушел в отставку
- СМИ: Телеведущий Гордон вновь женился на молодой девушке
- Российские военные сбили в воздухе еще 3 украинских самолета
- МВД составило портрет пьяного водителя
- В МИД Литвы заявили, что одна страна ЕС блокирует нефтяное эмбарго
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru