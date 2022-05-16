Российский магазин приложений NashStore запустят 16 мая

Отмечается, что для использования магазина приложений нужно будет создать аккаунт. Его можно будет завести как в приложении, так и на сайте store.nashstore.ru.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в российском магазине приложений NashStore будут все те же приложения, что и в Google Play, кроме «санкционно зависимых».

