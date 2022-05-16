Российский магазин приложений NashStore запустят 16 мая

Российский магазин приложений на Android NashStore станет доступен пользователям для скачивания сегодня в 12:30. Об этом сообщается в Telegram-канале NashStore.

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Отмечается, что для использования магазина приложений нужно будет создать аккаунт. Его можно будет завести как в приложении, так и на сайте store.nashstore.ru.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в российском магазине приложений NashStore будут все те же приложения, что и в Google Play, кроме «санкционно зависимых».

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Мобильное ПриложениеРоссия
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