Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз» давлением США

По его словам, Россия не понесет никаких потерь из-за этого решения Европейской комиссии. Космонавт подчеркнул, что у РФ есть другие партнеры, которые продолжат закупать «Союз».

Ранее сегодня глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил о смене предпочтений в выборе космических кораблей. Напомним, начиная с 2011 года, до МКС летают только пилотируемые корабли России, которые доставляют членов экипажа из разных стран.

