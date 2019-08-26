Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз» давлением США

Российский космонавт Павел Виноградов объяснил отказ Европейского космического агентства (ЕКА) от российских ракет "Союз". Об этом он заявил в интервью телеканалу 360.

«Это не предпочитание американских ракет, это давление Америки на своих союзников, вот и все», - сказал Виноградов.

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По его словам, Россия не понесет никаких потерь из-за этого решения Европейской комиссии. Космонавт подчеркнул, что у РФ есть другие партнеры, которые продолжат закупать «Союз».

Ранее сегодня глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил о смене предпочтений в выборе космических кораблей. Напомним, начиная с 2011 года, до МКС летают только пилотируемые корабли России, которые доставляют членов экипажа из разных стран.

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