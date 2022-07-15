Российский кинопродюсер Армен Григорян умер в Армении

Российский кинопродюсер Армен Григорян умер в Армении в ходе слушаний в зале суда. Об этом сообщает ТАСС.

Умер 29-летний экс-игрок «Спартака» Козлов

Отмечается, что Григорян потерял сознание.

Продюсер обвинялся в оскорблении армян. Как считает следствие, Григорян в публичном выступлении «поставил под сомнение их этническое происхождение».

Григорян выступал продюсером таких российских картин как «Билет на Вегас», «Папаши», «Огни большого города».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:СудАрмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры