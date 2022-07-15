Российский кинопродюсер Армен Григорян умер в Армении
15 июля 202219:59
Российский кинопродюсер Армен Григорян умер в Армении в ходе слушаний в зале суда. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Григорян потерял сознание.
Продюсер обвинялся в оскорблении армян. Как считает следствие, Григорян в публичном выступлении «поставил под сомнение их этническое происхождение».
Григорян выступал продюсером таких российских картин как «Билет на Вегас», «Папаши», «Огни большого города».
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15 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru