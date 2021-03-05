Российский иммунолог связал ожирение со снижением эффективности вакцинации

Лишний вес снижает эффективность вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer – к такому выводу пришли итальянские медики. Уточняется, что такой же эффект может проявляться при использовании других прививок.

Иммунолог Георгий Викулов в беседе с «Радио 1» прокомментировал открытие итальянских коллег. Он добавил, что неэффективной вакцину могут сделать строгие диеты и голодание, так как они уменьшают поступление белка и незаменимых аминокислот.

Также Викулов подчеркнул, что эффект от прививки снижает лучевая химиотерапия, введение гормональных препаратов и прием антибиотиков.



