Российский иммунолог связал ожирение со снижением эффективности вакцинации
Лишний вес снижает эффективность вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer – к такому выводу пришли итальянские медики. Уточняется, что такой же эффект может проявляться при использовании других прививок.
Иммунолог Георгий Викулов в беседе с «Радио 1» прокомментировал открытие итальянских коллег. Он добавил, что неэффективной вакцину могут сделать строгие диеты и голодание, так как они уменьшают поступление белка и незаменимых аминокислот.
Также Викулов подчеркнул, что эффект от прививки снижает лучевая химиотерапия, введение гормональных препаратов и прием антибиотиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru