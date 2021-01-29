Российский «Халк» собрался сдвинуть самый большой в мире вертолет

Рекордсмен России и мира по силовому экстриму, житель подмосковных Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу «Халк» собрался установить новый рекорд, сообщает РИА Новости.

В мае текущего года силач попытается сдвинуть с места и отбуксировать самый большой в мире вертолет Ми-26, вес которого превышает 30 тонн. Одновременно с буксировкой вертолета «Халк» будет надувать до разрыва медицинскую грелку объемом три литра. Фиксировать рекорд будет Федерация силового экстрима России.