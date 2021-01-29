Российский «Халк» собрался сдвинуть самый большой в мире вертолет
Рекордсмен России и мира по силовому экстриму, житель подмосковных Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу «Халк» собрался установить новый рекорд, сообщает РИА Новости.
В мае текущего года силач попытается сдвинуть с места и отбуксировать самый большой в мире вертолет Ми-26, вес которого превышает 30 тонн. Одновременно с буксировкой вертолета «Халк» будет надувать до разрыва медицинскую грелку объемом три литра. Фиксировать рекорд будет Федерация силового экстрима России.
Ранее Агаджанян установил российский и мировой рекорд, надув до разрыва 25 трехлитровых грелок за 12 минут 22 секунды.
До этого рекорд принадлежал экстремалу Владимиру Турчинскому. Агаджанян рассказал, что готовился побить рекорд около пяти лет.
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