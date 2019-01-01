Подмосковный силач побил мировой рекорд, считавшийся вечным

Силач из Талдома побил мировой рекорд в жиме штанги, который считался вечным. Андрей Сапожонков зафиксировал результат 272,5 кг, превышающий его собственный вес ровно в три раза, об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Отмечается, что предыдущий мировой рекорд в весовой категории до 90 кг установил американец Ларри Данахер ещё в 1986 году. До настоящего момент никому из лучших пауэрлифтеров мира не удалось превзойти это достижение.

Между тем, в детстве подмосковный атлет мечтал об успехах совсем в другом виде спорта. Андрей Сапожников долгое время занимался гандболом, а в пауэрлифтинг попробовал себя только в 20 лет. Уже на первых соревнованиях он отпраздновал победу – успех убедил атлета заняться этим серьезно.

Напомним, 32-летний Сапожонков является многократным чемпионом Европы и мира не только в своей, но и в абсолютной весовой категории.

Ранее НСН сообщала, что рекорд был установлен и в мире искусства. Полотно художника Василия Кандинского на торгах аукционного дома Ketter Kunst продали 2,5 миллиона евро. Цена является рекордной для немецких аукционов, заявили организаторы.

«Яркая картина Василия Кандинского Treppe zu Schloss («Лестница к замку») 1909 года - великолепный экземпляр его раннего творчества… C сентября 1916 года работа не была доступна для публики», - сказано в пресс-релизе аукционного дома.

Предметом изображения Кандинского стал замок в общине Мурнау в Баварии. По данным таблоида Bild, первоначальная цена картины в 1,5 млн евро выросла до 2,5 миллионов евро всего за пять минут и была продана.

