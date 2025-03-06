Российский флаг появился в буфете на саммите ЕС в Брюсселе

Российский флаг был замечен в буфете в Брюсселе, где проходил европейский саммит. Об этом сообщает Euractiv.

По данным издания, во время перерыва между переговорами лидеров ЕС, журналисты и дипломаты заметили гирлянду, в которой был и российский флаг, отмечает RT.

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Саммит, проходящий в Брюсселе 9 марта, посвящен вопросам обороны и помощи Украине. В рамках обсуждения будут затронуты вопросы финансирования европейской обороны.

Ранее СМИ сообщали о приостановке США военной помощи Украине до демонстрации Киева приверженности мирным переговорам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЕвросоюзСаммитФлаг России

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