В Москве День флага РФ отметили автопробегом
В ночь с 21 на 22 августа состоялся автопробег по Садовому кольцу в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. Дата отмечается 22 августа. Автопробег был организован активистами сообщества «STOлица» при поддержке городского Комитета общественных связей и молодежной политики. В нем приняли участие около тысячи автолюбителей.
Накануне вечером участники акции собрались на проспекте Академика Сахарова, украсив машины флагами страны и ее регионов, гербом Москвы. После этого колонна проехала круг по Садовому кольцу и вернулась к месту старта.
Сегодня активисты сообщества раздают прохожим в Москве стилизованные стикерпаки и ленты-триколоры.
Кроме того, сегодня возле Музея Победы в полдень развернут самый большой Государственный флаг РФ. Его площадь более тысячи квадратных метров, флаг занесен в Книгу рекордов России, говорится на сайте мэра и правительства столицы.
В парках пройдут мастер-классы и выступления артистов. В парке «Красная Пресня» детям предложат нарисовать мелками триколор на асфальте. В саду «Эрмитаж» они будут раскрашивать изображения российских регионов.
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