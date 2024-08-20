Российский блогер Руслан Усачев назвал основной минус YouTube

Российский блогер Руслан Усачев назвал одной из основных проблем YouTube неорганическое развитие платформы. Об этом он заявил в интервью изданию MaximOnline.

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«Сложно сказать, в какой момент YouTube был идеальным. Всегда были плюсы и минусы. Например, чем больше становилась платформа, тем она жестче модерировала контент. Я не могу сказать, что лучше: когда у тебя Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и ЧБД собирают пятьдесят миллионов просмотров и этим зарабатывать огромные деньги, или когда у тебя авторы абсолютно свободны от цензуры, могут делать все, что захотят — материться, показывать средний палец, снимать скетчи про запрещенные вещества… [...] Проблема в том, что раньше YouTube в России развивался органически. Сейчас он замер в страхе перед неизвестностью», - сказал он.

Ранее в Москве пенсионерка вызвала бригаду скорой помощи из-за неработающего YouTube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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