Российский бизнес предупредили о хакерских ИИ-атаках в преддверии 8 Марта

В Международный женский день, 8 марта, онлайн-бизнес в России может подвергнуться хакерским атакам с применением искусственного интеллекта. Об этом заявил директор платформы облачной киберзащиты Solar Space, принадлежащей ГК «Солар» Артем Избаенков. Его слова приводит «Газета.Ru».

Он отметил, что под угрозой окажутся предприятия, чья продукция или услуги наиболее востребованы в преддверии 8 Марта. Так, в зону риска входят курьерские службы, рестораны, салоны-красоты, интернет-магазины и прочие организации.