Российский бизнес предупредили о хакерских ИИ-атаках в преддверии 8 Марта

В Международный женский день, 8 марта, онлайн-бизнес в России может подвергнуться хакерским атакам с применением искусственного интеллекта. Об этом заявил директор платформы облачной киберзащиты Solar Space, принадлежащей ГК «Солар» Артем Избаенков. Его слова приводит «Газета.Ru».

Он отметил, что под угрозой окажутся предприятия, чья продукция или услуги наиболее востребованы в преддверии 8 Марта. Так, в зону риска входят курьерские службы, рестораны, салоны-красоты, интернет-магазины и прочие организации.

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Избаенков уточнил, что злоумышленники осваивают программы на основе нейросетей, которые способны упрощать проведение DDoS-атак.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что россияне, которые оформили кредит под влиянием мошенников, смогут не выплачивать долг с 1 сентября 2025 года, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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