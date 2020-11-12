Российских врачей в «красных зонах» предложили заменить на роботов
Медицинский персонал в «красных зонах» российских больниц, работающих с коронавирусными пациентами, могут заменить на роботов. Проект предложили разработчики Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета Иннополис.
Как сообщают «Известия», роботы снизят опасность заражения медиков. Устройства научат брать анализы, выполнять все необходимые манипуляции, при необходимости врачи смогут управлять им удалённо.
Как рассказал руководитель лаборатории мехатроники, управления и прототипирования Центра компетенций НТИ Игорь Гапонов, благодаря новой разработке сотрудники медучреждений будут реже контактировать с больными COVID-19. Роботы смогут даже спрашивать о самочувствии пациентов.
На разработку опытного образца робототехникам понадобится около полутора лет. Стоимость одного робота оценивается в 8 млн рублей.
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