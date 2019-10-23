Российских водителей предложили поощрять за аккуратное вождение
Для стимулирования водителей к аккуратной езде в России нужно разработать систему поощрений. Как пишет РИА Новости, с таким предложением выступил вице-премьер Максим Акимов.
По его словам, чтобы система функционировала, необходимо проработать механизм онлайн-контроля за автомобилем. Вице-премьер, в частности, предположил, что полученные за аккуратную езду средства водитель мог бы использовать для оплаты штрафов. Кроме того, Акимов выразил уверенность в том, что в будущем система поощрений, в том числе по страхованию, будет полностью перестроена.
Ранее НСН писала, что треноги, которые фиксируют нарушения ПДД в скором времени могут заменить на новые автоматические комплексы. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников. Он отметил, что устройство будет устанавливаться непосредственно на борт автомобиля ГИБДД и фиксировать нарушения при движении.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что такие устройства не отличаются новаторскими идеями.
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