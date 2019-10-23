Российских водителей предложили поощрять за аккуратное вождение

Для стимулирования водителей к аккуратной езде в России нужно разработать систему поощрений. Как пишет РИА Новости, с таким предложением выступил вице-премьер Максим Акимов.

По его словам, чтобы система функционировала, необходимо проработать механизм онлайн-контроля за автомобилем. Вице-премьер, в частности, предположил, что полученные за аккуратную езду средства водитель мог бы использовать для оплаты штрафов. Кроме того, Акимов выразил уверенность в том, что в будущем система поощрений, в том числе по страхованию, будет полностью перестроена.