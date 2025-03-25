Российских водителей будут штрафовать за иностранные права
25 марта 202512:25
Российских водителей начнут штрафовать за использование иностранных водительских удостоверений с 1 апреля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.
Уточняется, что размер штрафа составит от 5000 рублей до 15000 рублей. Нарушителями будут считаться те граждане, кто получил российское гражданство или российский вид на жительство до 1 апреля 2024 года.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России за мытье машины в неположенном месте грозит штраф на сумму от 10 тысяч рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru