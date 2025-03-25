Российских водителей будут штрафовать за иностранные права

Российских водителей начнут штрафовать за использование иностранных водительских удостоверений с 1 апреля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Юрист: За мытье машины в неположенном месте грозит штраф от 10 тысяч рублей

Уточняется, что размер штрафа составит от 5000 рублей до 15000 рублей. Нарушителями будут считаться те граждане, кто получил российское гражданство или российский вид на жительство до 1 апреля 2024 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России за мытье машины в неположенном месте грозит штраф на сумму от 10 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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