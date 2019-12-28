СМИ: Российских студентов научат «боевым мемам»

В Российском технологическом университете на зимней сессии студенты будут сдавать зачет по курсу «Национальная система информационной безопасности». Дисциплина предусматривает изучение «перекодировки национального сознания» и «боевых мемов». Об этом сообщает Meduza со ссылкой на родственников обучающихся.

Сведения о предстоящем зачете подтвердили и сами студенты университета. Отмечается, что студенты изучали понятия и методологию ведения «гибридной войны», в том числе, использования «боевых мемов». В распоряжении издания оказалась презентация, подготовленная преподавателем курса.

«В презентации фигурируют термины «план Даллеса», «духовная война», «перекодировка национального сознания», «пси-вирусы» и прочая ерунда, недостойная даже термина «псевдонаука». Основываясь на этих слайдах, реальные студенты через несколько дней будут сдавать абсолютно реальный зачет», — отмечает родственник одного из студентов.

Издание указало, что преподаватель ранее работал в Высшей школе КГБ и считает курс «Национальная система информационной безопасности» для студентов Российского технологического университета полезным и достоверным. Зачет по дисциплине ему сдадут 2000 студентов.

Ранее ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский пояснил в эфире НСН, почему поддержал отмену профстандарта для преподавателей вузов.

