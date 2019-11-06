Российских школьников захотели научить жаловаться правильно

Ранее НСН писала, что в Минпросвещения предложили школам через две недели провести урок, который будет посвящен автомату Калашникова. Поясняется, что выбор темы для ознакомления школьников связан со столетним юбилеем его создателя.

В методических рекомендациях упоминаются темы патриотизма, российской идентичности, духовно-нравственных ценностей, а также интереса школьников к армии. В качестве аргумента учителю предложено рассказать детям о том, что «из автомата Калашникова было убито больше людей, чем в результате артиллерийского огня, авиабомбардировок и ракетных обстрелов. Ежегодно от пуль АК погибает четверть миллиона человек».

Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН объяснил, что поговорить с учениками возможно на любую тему. Он пояснил, что в этом вопросе гораздо важнее контекст и привел несколько аспектов, которые посчитал уместным обсудить со школьниками.

