Российских школьников захотели научить жаловаться правильно
Школьную программу предложили дополнить обучением навыкам жизненной коммуникации. В частности, речь идёт о правильном составлении жалоб и заявлениях о фактах нарушения закона. Как пишет РИА Новости, эта идея принадлежит депутату Законодательного собрания Ленинградской области Владимиру Петрову. Отмечается, что автор инициативы уже обратился с ней к министру просвещения Ольге Васильевой.
Петров подчёркивает, что юные россияне после школьного курса не способны защитить свои права и интересы, но при этом имеют багаж «абстрактных знаний в геометрии, природоведении или астрономии». Депутат просит министра дополнить школьную программу соответствующими уроками, на которых дети научатся правильно составлять жалобы, писать заявления и сообщать о нарушении закона иными лицами.
Ранее НСН писала, что в Минпросвещения предложили школам через две недели провести урок, который будет посвящен автомату Калашникова. Поясняется, что выбор темы для ознакомления школьников связан со столетним юбилеем его создателя.
В методических рекомендациях упоминаются темы патриотизма, российской идентичности, духовно-нравственных ценностей, а также интереса школьников к армии. В качестве аргумента учителю предложено рассказать детям о том, что «из автомата Калашникова было убито больше людей, чем в результате артиллерийского огня, авиабомбардировок и ракетных обстрелов. Ежегодно от пуль АК погибает четверть миллиона человек».
Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН объяснил, что поговорить с учениками возможно на любую тему. Он пояснил, что в этом вопросе гораздо важнее контекст и привел несколько аспектов, которые посчитал уместным обсудить со школьниками.
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