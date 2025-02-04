Российских родителей беспокоит чрезмерная нагрузка детей в школе

Около 60% респондентов признались, что не знают, где находятся их дети после школы, однако 57% из них стараются контролировать этот вопрос, однако ребенок задерживается в школе без разрешения родителей. Каждый четвертый россиянин доверяет своему ребенку, поэтому не беспокоится о том, где тот может быть после школы, отмечает «Газета.Ru».

Примечательно, что каждый шестой опрошенный (15%) часто сталкивается с тем, что ребенок пропадает и перестает отвечать на звонки.

Ранее глава Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева рассказала о влиянии информационной перегрузки на мозг школьника, напоминает RT.





