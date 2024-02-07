Российских пользователей Apple Vision Pro предупредили о проблемах с активацией

Очки дополненной реальности Apple Vision Pro уже начали продаваться в России. Товар появился у онлайн-ретейлеров 6 февраля.

Разные торговые площадки оценивают модель по-разному. Если в Cdek.shopping модель можно купить за 499-557 тысяч рублей, то Ozon оценивает ее в 577-642 тысячи рублей. Icases Vision оценивает девайс в 659-890 тысяч рублей, а в «Яндекс.Маркете» цены стремятся к миллиону — модель с накопителем емкостью 1 терабайт без скидок стоит 900 тысяч рублей. Разнятся и сроки доставки — от одного дня и больше, передает «Радиоточка НСН».

