Российских пользователей Apple Vision Pro предупредили о проблемах с активацией

Российские пользователи новой гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro могут столкнуться с проблемами при активации устройства, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли.

Для этой процедуры потребуется аккаунт Apple ID, зарегистрированный в США, что вызовет трудности.

Другая проблема касается обслуживания. Так, в случае утраты пароля возобновить доступ к устройству можно только в официальных магазинах Apple Store.

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Очки дополненной реальности Apple Vision Pro уже начали продаваться в России. Товар появился у онлайн-ретейлеров 6 февраля.

Разные торговые площадки оценивают модель по-разному. Если в Cdek.shopping модель можно купить за 499-557 тысяч рублей, то Ozon оценивает ее в 577-642 тысячи рублей. Icases Vision оценивает девайс в 659-890 тысяч рублей, а в «Яндекс.Маркете» цены стремятся к миллиону — модель с накопителем емкостью 1 терабайт без скидок стоит 900 тысяч рублей. Разнятся и сроки доставки — от одного дня и больше, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот apple.com
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