Путин не планирует заводить аккаунты в соцсетях

Комментируя рост популярности такого формата у крупных политиков и информацию об аккаунте бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони в TikTok он отметил, что российский лидер не намерен пересматривать своё позицию относительно личного присутствия на подобных площадках.

«Нет, не планирует», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал социальные сети угрозой для демократии, так как с ростом интереса к ним увеличиваются потоки лжи и дезинформации, сообщает RT.