Путин не планирует заводить аккаунты в соцсетях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует заводить личные аккаунты в социальных сетях, сообщает ТАСС.
Комментируя рост популярности такого формата у крупных политиков и информацию об аккаунте бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони в TikTok он отметил, что российский лидер не намерен пересматривать своё позицию относительно личного присутствия на подобных площадках.
«Нет, не планирует», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал социальные сети угрозой для демократии, так как с ростом интереса к ним увеличиваются потоки лжи и дезинформации, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,6 млн+50 952 / сут.
Умерли
385 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+37 012 / сут.
- Путин не планирует заводить аккаунты в соцсетях
- В России продлят программу параллельного импорта
- Шойгу: ВСУ продолжают попытку наступления и несут значительные потери
- В Совфеде предупредили об опасности войны в Европе из-за «прибалтийских политических гномиков»
- Рогов: Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
- В Херсоне заявили об ударе ВСУ по многоквартирному жилому дому
- В Курске загорелся торговый центр
- Украинский премьер призвал Евросоюз устроить «холодный душ» российскому обществу
- Минцифры отказывается от 7 млрд рублей на отечественные смартфоны для чиновников
- Власти Запорожья назвали обстрелы ЗАЭС помощью Киева в воссоединении региона с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru