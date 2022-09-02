Путин не планирует заводить аккаунты в соцсетях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует заводить личные аккаунты в социальных сетях, сообщает ТАСС.

Песков заявил, что источники Путина надёжнее «Википедии»

Комментируя рост популярности такого формата у крупных политиков и информацию об аккаунте бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони в TikTok он отметил, что российский лидер не намерен пересматривать своё позицию относительно личного присутствия на подобных площадках.

«Нет, не планирует», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал социальные сети угрозой для демократии, так как с ростом интереса к ним увеличиваются потоки лжи и дезинформации, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернетСоцсетиВладимир ПутинДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры