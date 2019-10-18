Российские яйцееды уступили китайским

Средний американец съедает в год 240 яиц, житель Евросоюза – 210. При этом лидером по потреблению яиц на душу населения остается Китай – каждый житель Поднебесной съедает 300 яиц в год ежегодно, отмечает Газета.ру.

На протяжении последнего десятилетия потребление яиц в России росло на 1 процентов в год. По оценке экспертов, к 2024 году в стране будет производиться 47,7 млрд яиц ежегодно, что сделает РФ чистым экспортером этого продукта, сообщает Ura.ru.

