Российские яйцееды уступили китайским
Россия обогнала Евросоюз и США по употреблению яиц, сообщает РБК. В результатах исследования Sberbank CIB говорится, что в среднем каждый россиянин потребляет ежегодно 260 яиц, что на 8 процентов больше нормы, сообщает РЕН ТВ.
Средний американец съедает в год 240 яиц, житель Евросоюза – 210. При этом лидером по потреблению яиц на душу населения остается Китай – каждый житель Поднебесной съедает 300 яиц в год ежегодно, отмечает Газета.ру.
На протяжении последнего десятилетия потребление яиц в России росло на 1 процентов в год. По оценке экспертов, к 2024 году в стране будет производиться 47,7 млрд яиц ежегодно, что сделает РФ чистым экспортером этого продукта, сообщает Ura.ru.
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