Российские вузы предоставят 30 тысяч дополнительных бюджетных мест
Между российскими вузами в предстоящем учебном году распределят больше 30 тысяч дополнительных бюджетных мест. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.
По каким направлениям подготовки и в каком объёме они будут распределены, установит правительство, отметил чиновник.
Как отметил Афанасьев, часть мест получат Москва и Санкт-Петербург, но эти бюджетные места преимущественно предназначены для региональных вузов.
В конце февраля новый глава Миннауки Валерий Фальков объявил, что в 2020 году количество бюджетных мест будет увеличено беспрецедентно - на 33,7 тысячи. Власти намерены увеличивать его ежегодно как минимум до 2024 года.
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