Российские вузы перейдут на обучение по новой системе в 2025 году
Переход российских вузов на обучение по новой системе высшего образования планируется с 1 сентября 2025 года. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе заседания итоговой коллегии ведомства, передает ТАСС.
По словам главы Минобрнауки, процедура приема в университеты по новой системе почти не изменится.
«Новая процедура ... минимально будет касаться базового высшего образования, то есть поступления выпускников школ: ни набор ЕГЭ, ни порядок процедуры, ни льготы, ни преимущества. В этом смысле касаться этого не будет», — подчеркнул Фальков.
Министр указал, что в рамках изменений речь идет о новых разработанных программах и стандартах.
Кроме того, Фальков сообщил, что в соответствии с новой системой высшего образования программы магистратуры будут реализовываться не во всех вузах. Минобрнауки будет проводить отбор учебных заведений «не в жесткой, возможно, в такой мягкой форме». Также министр отметил, что условия приема в магистратуру следует ужесточить. Министерство предлагает рассмотреть возможность введения академической и профессиональной магистратуры.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о реализации в РФ пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования, напоминает RT. Согласно документу, сроки получения базового высшего образования составят 4-6 лет, обучения в магистратуре — 1-3 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru