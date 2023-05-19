Российские вузы перейдут на обучение по новой системе в 2025 году

По словам главы Минобрнауки, процедура приема в университеты по новой системе почти не изменится.

«Новая процедура ... минимально будет касаться базового высшего образования, то есть поступления выпускников школ: ни набор ЕГЭ, ни порядок процедуры, ни льготы, ни преимущества. В этом смысле касаться этого не будет», — подчеркнул Фальков.

Министр указал, что в рамках изменений речь идет о новых разработанных программах и стандартах.

Кроме того, Фальков сообщил, что в соответствии с новой системой высшего образования программы магистратуры будут реализовываться не во всех вузах. Минобрнауки будет проводить отбор учебных заведений «не в жесткой, возможно, в такой мягкой форме». Также министр отметил, что условия приема в магистратуру следует ужесточить. Министерство предлагает рассмотреть возможность введения академической и профессиональной магистратуры.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о реализации в РФ пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования, напоминает RT. Согласно документу, сроки получения базового высшего образования составят 4-6 лет, обучения в магистратуре — 1-3 года.

