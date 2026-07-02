Собянин: В Склифе провели первую в России гибридную операцию при аневризме мозга

Врачи московского Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга впервые в России. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс».

Как отметил градоначальник, в последние годы столица модернизирует городские больницы и оснащает их новейшей техникой. Так, гибридные операционные позволяют выполнять вмешательства, считавшиеся ранее считались крайне опасными или даже практически невозможными.

Собянин указал, что в НИИ Склифосовского обратилась пациентка в возрасте 43 лет, которая пожаловалась на потерю зрения одного глаза. В ходе обследования у нее выявили крупную аневризму внутренней сонной артерии, которая сдавливала зрительный нерв. Несколько специалистов, в том числе нейрохирурги и рентгенэндоваскулярные хирурги, провели операцию пациентке в гибридной операционной. Медикам удалось полностью выключить из кровотока сложную аневризму, таким образом предотвратить кровоизлияние и сохранить женщине зрение. Уже через сутки пациентку перевели из реанимации. Через 10 дней она была выписана домой.

Как отметил мэр, сегодня НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского является крупнейшим многопрофильным научно-практическим центром экстренной, неотложной, плановой медицины. Сейчас возводится новый комплекс, он позволит расширить возможности высокотехнологичной помощи.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за последние пять лет количество операций по трансплантации органов в Москве выросло более чем в два раза. Одно из самых сложных направлений медицины стало частью системы в столице, число операций увеличилось с 428 в 2020 году до 859 в 2025-м. Такой вид помощи сконцентрирован в современных центрах трансплантации, действующих в составе четырех крупных столичных больниц, в том числе НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Это самый крупный центр, специалисты которого выполняют все виды трансплантаций органов и сложные сочетанные операции. Некоторые направления уникальны для России, в частности, это трансплантация тонкой кишки и имплантация искусственного левого желудочка при лечении терминальной стадии сердечной недостаточности. За 2025 год врачи учреждения провели свыше 400 операций. За все время медики завершили более трех тысяч пересадок почки, свыше 1,5 тысячи пересадок печени, 150 пересадок сердца и более 100 — легких, включая повторные.

В НИИ Склифосовского действует полноценный трансплантологический кластер, который работает по принципу замкнутого цикла. Пациенты получают необходимую помощь на всех этапах, от предварительной подготовки к операции до трансплантации и длительного наблюдения впоследствии. Это позволяет выполнять сложные вмешательства, обеспечивать устойчивый результат и высокое качество жизни. Задачи реабилитации и последующего наблюдения решает открывшийся в 2025 году специализированный амбулаторный центр. Граждан наблюдают профильные специалисты, в том числе кардиологи, пульмонологи и гастроэнтерологи. Кроме того, в учреждении действует отделение медицинской психологии, которое круглосуточно работает для поддержки пациентов.

