Российские военные начали борьбу с коронавирусом в Италии

Российские военные начали работу в итальянском городе Бергамо, чтобы помочь стране в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал Russia Today в своем Telegram-канале.

Россияне будут работать в пансионатах, где находятся зараженные. Глава одного из учреждений отметил, что там не хватает медперсонала и средств индивидуальной защиты для борьбы с инфекцией. Он поблагодарил российских специалистов за помощь.