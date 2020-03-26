Итальянский губернатор назвал «шакалами» критиков российской помощи
Губернатор северной итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана выступил с жёсткой отповедью в адрес тех, кто критикует помощь из России в связи с эпидемией корнавируса. Он выразил благодарность РФ за поддержку и гневно обрушился на занимающихся «политическими спекуляциями» на эту тему.
Во время видеомоста с журналистами Ассоциации иностранной прессы он призвал отказаться от политической полемики в этом вопросе. «Всегда есть кто-то, шакалы, которые спекулируют на эти темы», - цитирует ТАСС Фонтана.
Россия по линии министерства обороны направила в Италию свыше ста военных медиков-инфекционистов и вирусологов, а также специальное оборудование для помощи в борьбе с COVID-19. Они прибыли в один из самых пострадавших районов Италии – город Бергамо.
После этого некоторые итальянские издания вышли с критическими публикациями по этому поводу. Утверждалось, в частности, о якобы бесполезности большей части присланной помощи. В то же время, в соцсетях жители республики выражают в основном признательность Москве за помощь.
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