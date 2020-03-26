Итальянский губернатор назвал «шакалами» критиков российской помощи

Губернатор северной итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана выступил с жёсткой отповедью в адрес тех, кто критикует помощь из России в связи с эпидемией корнавируса. Он выразил благодарность РФ за поддержку и гневно обрушился на занимающихся «политическими спекуляциями» на эту тему.

Во время видеомоста с журналистами Ассоциации иностранной прессы он призвал отказаться от политической полемики в этом вопросе. «Всегда есть кто-то, шакалы, которые спекулируют на эти темы», - цитирует ТАСС Фонтана.