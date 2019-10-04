Российские власти хотят поприжать самозанятых

Первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов выступает за ограничение перечня профессий для самозанятых граждан в стране. Такую идею он озвучил на парламентских слушаниях в Совете Федерации. По словам Силуанова, это нужно для того, чтобы налоговые органы имели чёткое представление о том, кто попадает под эту категорию, передает Ura.ru.

В связи с этим, Силуанов напомнил, что в законе о самозанятых нет сейчас списка профессий, а только упоминание, что такой статус не могут получить предприниматели, чья деятельность связана с подакцизными товарами. В данном случае, по мнению главы Минфина, появляется опасность ухода от налогов, когда бизнесмены могут нанять на работу не сотрудников в штат, а самозанятых.

Как отмечает Москва 24, по словам Силуанова, когда список дозволенных профессий утвердят, его можно будет распространять на все регионы. В перечень, например, войдут репетиторы и водители.