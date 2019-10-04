Российские власти хотят поприжать самозанятых
Первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов выступает за ограничение перечня профессий для самозанятых граждан в стране. Такую идею он озвучил на парламентских слушаниях в Совете Федерации. По словам Силуанова, это нужно для того, чтобы налоговые органы имели чёткое представление о том, кто попадает под эту категорию, передает Ura.ru.
В связи с этим, Силуанов напомнил, что в законе о самозанятых нет сейчас списка профессий, а только упоминание, что такой статус не могут получить предприниматели, чья деятельность связана с подакцизными товарами. В данном случае, по мнению главы Минфина, появляется опасность ухода от налогов, когда бизнесмены могут нанять на работу не сотрудников в штат, а самозанятых.
Как отмечает Москва 24, по словам Силуанова, когда список дозволенных профессий утвердят, его можно будет распространять на все регионы. В перечень, например, войдут репетиторы и водители.
Между тем, в Госдуме сочли преждевременным ограничивать список профессий для самозанятых граждан, сообщает АГН «Москва». Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов заявил, что обсуждать эту идею надо на трехсторонней комиссии с участием работодателей, профсоюзов и представителей исполнительной власти.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закон о самозанятых нужно распространить на всю Россию, сообщает РИА ФАН. ПО её словам, эксперимент по специальному налоговому режиму в четырёх субъектах проходит успешно.
С начала этого года проект заработал в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Так, в российской столице за восемь месяцев в качестве самозанятых зарегистрировались 110 тысяч человек. Это 60% от общего числа российских плательщиков налога на профессиональный доход.
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