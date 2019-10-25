Российские вина в меню ресторанов будут выделять особо
Минсельхоз и Роспотребнадзор поддержали инициативу вице-премьера Алексея Гордеева, который ранее предложил выделять российские вина в картах ресторанов особым способом. Как пишет RT, об этом заявили в пресс-службах ведомств
В частности, в Минсельхозе подчеркнули, что сначала в винной карте должны идти отечественные напитки, а уже потом — импортные. В Роспотребнадзоре считают, что рестораны могут выделять национальные вина так, как они считают нужным. В ведомствах настаивают на том, что потребителю нужно продемонстрировать отечественное вино, способное конкурировать с импортным.
К слову, производители неоднократно жаловались на то, что сталкиваются с дискриминацией, поскольку в меню ресторанов российское вино находится в конце длинного списка. И посетители зачастую просто его не замечают.
В конце сентября НСН сообщала, что Владимир Путин подписал закон, в рамках которого с 1 января 2020 года будут повышены акцизы на вино, сообщает RT.
Так, с 1 января 2020 года акцизы на вина и фруктовые вина повысятся до 31 рубля за литр, с 2021 года – до 32 рублей, с 2022 года – до 33 рублей. Акциз на игристые вина со следующего года будет повышен до 40 рублей, в 2021 и 2022 годах будет соответствующее повышение еще на рубль.
В свою очередь, российские виноделы не видят в этом большой проблемы. Они заявили телеканалу «360», что изменения коснутся импортных вин, стоимость которых может подскочить до 15 процентов. Стоимость российского вина должна остаться без изменений.
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