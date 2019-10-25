Российские вина в меню ресторанов будут выделять особо

Минсельхоз и Роспотребнадзор поддержали инициативу вице-премьера Алексея Гордеева, который ранее предложил выделять российские вина в картах ресторанов особым способом. Как пишет RT, об этом заявили в пресс-службах ведомств

В частности, в Минсельхозе подчеркнули, что сначала в винной карте должны идти отечественные напитки, а уже потом — импортные. В Роспотребнадзоре считают, что рестораны могут выделять национальные вина так, как они считают нужным. В ведомствах настаивают на том, что потребителю нужно продемонстрировать отечественное вино, способное конкурировать с импортным.

К слову, производители неоднократно жаловались на то, что сталкиваются с дискриминацией, поскольку в меню ресторанов российское вино находится в конце длинного списка. И посетители зачастую просто его не замечают.