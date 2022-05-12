Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент

Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент. Об этом свидетельствует письмо ассоциации «Интернет-видео» (АИВ), передают «Ведомости».

Сообщается, что власти разрабатывают законопроект, который позволит использовать принудительную лицензию для легализации фильмов и музыки из недружественны стран. Если правообладатель отказывается от договора при отсутствии нарушений контракта, российский лицензиат сможет потребовать через суд получения принудительной лицензии.

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При этом видеосервисы в России опасаются, что после этого их деятельность могут приостановить на иностранных устройствах и платформах - iOS, Android, Huawei, а также на телевизорах с функцией Smart TV.

В письме отмечается, что в таком случае российские компании потеряют десятки миллиардов рублей.

В условиях санкций кинотеатры станут показывать зрителям пиратские версии зарубежных фильмов, а государство будет намерено делать вид, что не замечает нарушений закона, предположил ранее российский продюсер кино и телевидения, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино» Илья Бачурин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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