Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент

При этом видеосервисы в России опасаются, что после этого их деятельность могут приостановить на иностранных устройствах и платформах - iOS, Android, Huawei, а также на телевизорах с функцией Smart TV.

В письме отмечается, что в таком случае российские компании потеряют десятки миллиардов рублей.

В условиях санкций кинотеатры станут показывать зрителям пиратские версии зарубежных фильмов, а государство будет намерено делать вид, что не замечает нарушений закона, предположил ранее российский продюсер кино и телевидения, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино» Илья Бачурин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».







