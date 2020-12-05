Российские ученые запатентовали робота для забора анализов на COVID-19
Группа российских ученых изобрела и запатентовала робота для бесконтактного забора анализов на коронавирус. Разработчики готовы через три-четыре месяца приступить к медицинским испытаниям, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергея Шептунова.
Вместе с ним над созданием робота работали академик РАН Дмитрий Пушкарь и главный инженер ООО «Ассистирующие хирургические технологии» Рахим Нахушев.
Робот дает возможность полностью автоматизировать процесс забора ковид-анализов. Между роботом, который находится с пациентами в грязной зоне и лаборантом в чистой – стекло. В нем маленькое отверстие для передачи палочки (сваба) для анализов. Оператор управляет устройством с помощью камеры, которой оснащен робот, и джойстику. Благодаря небольшому избыточному давлению воздуха в чистой зоне решена проблема ее заражения. После забора анализа пробирка пакуется и, минуя чистую зону, отправляется в лабораторию.
«Тем самым мы полностью изолируем «чистую» зону от возможного контакта с пациентом… Лаборант берет в нужном месте мазок, после этого сваб запаковывается в пробирку, не заходя в "чистую" зону, и пробирка идет уже на анализы», - объяснил Шептунов.
В будущем робот может перейти полностью в автоматический режим при использовании в устройстве искусственного интеллекта.
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