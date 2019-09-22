Российские ученые предложили ввести Индекс самогона

22 сентября 201916:45

По предложению российских ученых, Индекс самогона должен стать одним из основных индикаторов экономического положения в стране. В связи с ростом экономических трудностей население стремится перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, который реализуют на «черном» рынке. Таким образом, считают исследователи, рост потребления самодельного или нелегального алкоголя является индикатором снижения реальных доходов граждан.

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По данным исследований, в российских городах с численностью населения более 250 тысяч человек только 4,5 процента респондентов знакомы с технологиями самогоноварения или изготовления вина в домашних условиях.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН заявил, что бедность большинства граждан России подталкивает бизнес производить более дешевую продукцию, в том числе спиртные напитки, с возможными нарушениями.

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