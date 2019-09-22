Российские ученые предложили ввести Индекс самогона

По данным исследований, в российских городах с численностью населения более 250 тысяч человек только 4,5 процента респондентов знакомы с технологиями самогоноварения или изготовления вина в домашних условиях.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН заявил, что бедность большинства граждан России подталкивает бизнес производить более дешевую продукцию, в том числе спиртные напитки, с возможными нарушениями.

