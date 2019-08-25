Российские ученые открыли способ победить рак легких
Ученые из ИБХ РАН и МФТИ выяснили, что уничтожить клетки карциномы (рака) легкого способна регуляция нейрорецепторов, пишет Медикфорум со ссылкой на Plos one.
Ученые в ходе исследования использовали водорастворимую модификацию белка Lynx1 (регулятора никотиновых ацетилхолиновых рецепторов). При определенном воздействии сотрудники исследовательских центров отметили, что деление клеток рака легкого прекращается, а затем они гибнут.
Исследователи выделили белок ws-Lynx1. Добавив его к клеткам карциномы легкого, они зафиксировали существенное снижение их количества через 72 часа. Также оказалось, что ws-Lynx1 способен отменить воздействие никотина, направленное на рост раковых клеток, и привести к их гибели.
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