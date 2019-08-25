Российские ученые открыли способ победить рак легких

Исследователи выделили белок ws-Lynx1. Добавив его к клеткам карциномы легкого, они зафиксировали существенное снижение их количества через 72 часа. Также оказалось, что ws-Lynx1 способен отменить воздействие никотина, направленное на рост раковых клеток, и привести к их гибели.

Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в беседе с НСН рассказал, как уберечь себя от поддельных лекарственных препаратов.

