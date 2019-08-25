Российские ученые открыли способ победить рак легких

Ученые из ИБХ РАН и МФТИ выяснили, что уничтожить клетки карциномы (рака) легкого способна регуляция нейрорецепторов, пишет Медикфорум со ссылкой на Plos one.

Ученые в ходе исследования использовали водорастворимую модификацию белка Lynx1 (регулятора никотиновых ацетилхолиновых рецепторов). При определенном воздействии сотрудники исследовательских центров отметили, что деление клеток рака легкого прекращается, а затем они гибнут.

Врач-онколог опроверг данные Роспотребнадзора о влиянии курения на заболеваемость раком

Исследователи выделили белок ws-Lynx1. Добавив его к клеткам карциномы легкого, они зафиксировали существенное снижение их количества через 72 часа. Также оказалось, что ws-Lynx1 способен отменить воздействие никотина, направленное на рост раковых клеток, и привести к их гибели.

Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в беседе с НСН рассказал, как уберечь себя от поддельных лекарственных препаратов.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

Фото: mos.ru
ТЕГИ:ЗдоровьеРакИсследованиеУченые

NSN logoНСН