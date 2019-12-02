Российские туристы побили рекорд посещаемости Турции
За первые десять месяцев текущего года в Турции отдохнули 6,7 миллиона россиян. Такие данные приводит министерство культуры и туризма страны.
Это на 16,7 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года, и при этом является абсолютным рекордом. На втором месте по посещаемости Турции - немцы (4,6 млн туристов), британцы (2,4 млн), болгары (2,3 млн) и иранцы (1,8 млн).
В конце октября стало известно, что власти Турции намерены ввести так называемый налог на проживание для туристов. Ожидается, что платить его будут объекты размещения. В 2020 году он составил 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных туристу, а в 2021 году – 2%, напоминает RT.
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